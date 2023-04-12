В Раде предложили отменить решение о возврате доплат военным

Народный депутат Верховной Рады IX созыва (фракция "Голос") Владимир Цабаль зарегистрировал в ВРУ проект постановления, которым предлагает отменить возврат ежемесячной доплаты для военных в размере 30 тыс грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект постановления №8312-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного состояния (регистр. № 8312 от 27.12.2022)" зарегистрировали 11 апреля.

Пока текст документа отсутствует. Автор проект постановления не комментировал.

Авторы правки к законопроекту №8312, которая предусматривала возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных, уже назвали проект постановления №8312-П "очередной блокировкой возврата выплат в 30 тысяч для военных".

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что пока это постановление не будет рассмотрено в зале.

"Спикер не вправе подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады", — пояснил он.

Напомним, что в январе Минбороны сообщило об изменении порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Речь шла о применении нового подхода к выплате 30 тыс и 100 тыс гривен. Решения объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета.

Такой шаг вызвал возмущение общества: активисты, волонтеры и другие граждане призвали вернуть доплаты. Впоследствии Рада поддержала возврат выплат за счет сокращения до 10 минимальных зарплат окладов членов наблюдательных советов госпредприятий.

Однако выяснилось, что этого недостаточно и нужно найти дополнительные источники финансирования.