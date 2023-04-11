У МВФ возникли вопросы к депутатам из-за возвращения военным доплат в 30 тыс грн — СМИ

Международный валютный фонд обратил внимание на недавнее решение Верховной Рады о возврате выплаты 30 тыс грн для военнослужащих и одновременное ограничение выплат в бюджетном секторе и на госпредприятиях. Есть вероятность, что денег, выделенных на доплаты, может не хватить.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в кулуарах "Весенних встреч" МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Речь идет о соответствии внесенных в законодательство изменений обязательствам, взятых на себя Украиной в рамках утвержденной 4-летней программы расширенного финансирования EFF.

Как изменения окажут влияние на бюджет, в Министерстве финансов пока не комментируют. В то же время, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Ярослав Железняк подсчитал, что ограничения на зарплаты членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минзарплат, как предусматривает правка для направления этих средств на доплаты, - "это очень малая экономия".

"Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего, нужно менять бюджет... Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я пока не так однозначно утверждал бы, что вернули (выплаты)", - отметил Железняк.

Представитель президента Украины в Верховной Раде нардеп Федор Вениславский также считает, что для реализации решения о возврате ежемесячной доплаты для военных необходимо найти дополнительные источники финансирования.

Напомним, что одним из обязательств, которые взяла на себя Украина для принятия новой программы МВФ, было отказаться от эмиссионного финансирования дефицита госбюджета путем покупки Нацбанком государственных облигаций. В свою очередь, НБУ также отказался от опасной печати денег.

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