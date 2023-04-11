У МВФ виникли питання до депутатів через повернення військовим доплат в 30 тис грн — ЗМІ

Міжнародний валютний фонд звернув увагу на нещодавнє рішення Верховної Ради про повернення виплати 30 тис грн для військовослужбовців та одночасне обмеження виплат у бюджетному секторі та на держпідприємствах. Є ймовірність, що грошей, які виділили на доплати, може не вистачити.

Про це повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у кулуарах "Весняних зустрічей" МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

Йдеться про відповідність внесених до законодавства змін зобов'язанням, які взяла на себе Україна у рамках затвердженої 4-річної програми розширеного фінансування EFF.

Як зміни вплинуть на бюджет, в Міністерстві фінансів поки не коментують. Водночас заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики Ярослав Железняк підрахував, що обмеження на зарплати членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінзарплат, як передбачає правка для направлення цих коштів на доплати, – "це дуже мала економія".

"Навіть на 2% від запланованих витрат не вистачить. Щоб повернення надбавок спрацювало, швидше за все, потрібно міняти бюджет... Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я поки що не так однозначно стверджував би, що повернули (виплати)", — зазначив Железняк.

Представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський також вважає, що для реалізації рішення про повернення щомісячної доплати для військових необхідно знайти додаткові джерела фінансування.

Нагадаємо, що одним із зобов'язань, яке взяла на себе Україна для ухвалення нової програми МВФ, було відмовитись від емісійного фінансування дефіциту держбюджету шляхом купівлі Нацбанком державних облігацій. В свою чергу НБУ також відмовився від небезпечного друку грошей.

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