Нацбанк більше не вдаватиметься до небезпечного друку грошей, – Пишний

Національний банк України більше не вдаватиметься до небезпечного друку грошей для фінансування державних видатків – "відкритий конфлікт" із урядом щодо цього питання вирішено. Про це заявив очільник НБУ Андрій Пишний в інтервʼю Financial Times.

Він зазначив, що у 2022 році Нацбанк був вимушений друкувати мільярди гривень, щоб закрити дефіцит бюджету. Це створило величезні ризики для макрофінансової стабільності.

"Це було швидке лікування, але дуже небезпечне", – сказав Пишний.

При цьому голова Нацбанку розповів, що Міністерство фінансів не бажало використовувати внутрішні ринки облігацій або збільшувати доходи. Однак згодом уряд змінив курс, прокладаючи шлях до позики Міжнародного валютного фонду обсягом 15,6 млрд доларів – про неї МВФ і Київ домовилися кілька днів тому, але вона все ще потребує схвалення виконавчої ради Фонду.

За словами Пишного, в його перший день на посаді очільника НБУ він почав налагоджувати відносини з урядом, зустрічаючись з міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони уклали угоду, згідно з якою НБУ скоригував свої вимоги до банківських резервів, а Мінфін запропонував кредиторам більш привабливі умови.

Наразі метою Нацбанку Пишний називає поглинання надлишкової ліквідності за допомогою жорсткіших резервних вимог і поступове повернення до плаваючого обмінного курсу.

При цьому він додав, що угода з МВФ допоможе "забезпечити, щоб коаліція донорів взяла на себе зобов’язання надати допомогу в розмірі близько 40 млрд доларів" цього року.