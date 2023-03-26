Нацбанк больше не будет прибегать к опасной печати денег, - Пышный

Национальный банк Украины больше не будет прибегать к опасной печати денег для финансирования государственных расходов – "открытый конфликт" с правительством по этому вопросу решен. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Financial Times.

Он отметил, что в 2022 году Нацбанк вынужден был печатать миллиарды гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета. Это создало большие опасности для макрофинансовой стабильности.

"Это было быстрое лечение, но очень опасное", – сказал Пышный.

При этом глава Нацбанка рассказал, что Министерство финансов не желало использовать внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы. Однако впоследствии правительство изменило курс, прокладывая путь к займу Международного валютного фонда объемом 15,6 млрд долларов – о нем МВФ и Киев договорились несколько дней назад, но он все еще нуждается в одобрении исполнительного совета Фонда.

По словам Пышного, в его первый день на должности главы НБУ он начал налаживать отношения с правительством, встречаясь с министром финансов Сергеем Марченко. Они достигли соглашения, согласно которому НБУ скорректировал свои требования к банковским резервам, а Минфин предложил кредиторам более привлекательные условия.

В настоящее время целью Нацбанка Пышный называет поглощение избыточной ликвидности с помощью более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

При этом он добавил, что соглашение с МВФ поможет "обеспечить, чтобы коалиция доноров обязалась оказать помощь в размере около 40 млрд долларов" в этом году.