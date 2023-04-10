Рада повернула доплати військовим у 30 тис грн: де взяли гроші

Верховна Рада України під час засідання 10 квітня підтримала 277 голосами “за” правку до законопроекту № 8312, яка передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков.

277 депутатів підтримали повернення доплат військовим, 1 - проти. Фото: Telegram Олексія Гончаренка

Прийняті Радою зміни до законодавства передбачають повернення виплат у 30 тис грн військовим, службі цивільного захисту, поліцейським за рахунок обмеження зарплат топ-посадовцям.

"Повернення 30 тисяч, у першу чергу, демонструє повагу до наших захисників, які сьогодні наближають перемогу України. Сподіваюся, що голова Верховної Ради, а потім і Президент якнайшвидше підпишуть цей закон і він вступить в силу", - прокоментував Разумков, фракція якого ініціювала зміни до закону.

Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Гончаренко уточнив, що доплати повернули також працівникам ДСНС.

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк уточнила, що виплати повернули за рахунок скорочення до 10 мінімальних зарплат окладів членів наглядових рад держпідприємств.

"Тепер вони отримуватимуть в десятки разів менше. За текстом закону, ухваленим в Верховній Раді, економія цих коштів направиться на доплати військовим по 30 тисяч гривень. Але цих кошті на всіх військових не вистачить, адже до кінця року на повернення таких доплат треба близько 120 мільярдів гривень", - розповіла Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Ішлося про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету.

Таке рішення викликало обурення в суспільства. Активісти, волонтери та інші громадяни закликали повернути доплати.