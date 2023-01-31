Виплату додаткової винагороди для військових змінять з 1 лютого: кого це стосується

З 1 лютого в Україні зміниться порядок виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Наголошується, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Також виплати у розмірі 100 тисяч гривень зберегли для сімей полонених та зниклих безвісти.

"Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують", - йдеться у повідомленні.

Порядок виплат змінюється з 1 лютого. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень.

Підставою для перегляду цього порядку стали доручення уряду, що стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки держбюджету, а також доручення Мінекономіки щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат.

Зазначається, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують також 30 тисяч гривень.

"Водночас, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких віднині підлягатимуть бронюванню.