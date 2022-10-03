Військові облігації тепер можна купити у “Дії”: як це зробити

Українці зможуть придбати військові облігації у застосунку “Дія”, щоб підтримати економіку України та задонатити на потреби армії, а потім — отримати свої кошти назад із відсотками.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запустили військові облігації в "Дії". Тепер кожен з вас може підтримати економіку і наблизити перемогу", - зазначив Федоров.

За його словами, військові облігації — це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану.

"Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в "Дії", підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу", - заявив Федоров.

Вартість облігації стартує від 900 гривень. Ці кошти гарантовано повернуться вам на картку єПідтримка в день виплати облігації, ще й з відсотками.

Військові облігації у Дії різняться за:

– датами виплат: на строк до 1,5 року;

– відсотками фактичної дохідності: від 11 до 16 відсотків річних;

– назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Обмежень у кількості немає, військових облігацій можна придбати скільки завгодно і підтримати українських військових.

"При цьому обрати термін облігації — на строк до 1,5 року. Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку єПідтримка", - уточнив міністр.

Він закликав українців купувати військові облігації і ставати спонсорами перемоги.

Зазначимо, Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").