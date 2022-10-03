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Военные облигации теперь можно купить в "Дії": как это сделать
Украинцы смогут приобрести военные облигации в приложении "Дія", чтобы поддержать экономику Украины и задонатить на нужды армии, а затем получить свои средства обратно с процентами.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Запустили военные облигации в "Дії". Теперь каждый из вас может поддержать экономику и приблизить победу", – отметил Федоров.
По его словам, военные облигации – это ценные бумаги от государства, которые помогают экономике страны во время военного положения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Работают они очень просто. Покупаете облигации у "Дії", поддерживаете ВСУ, а через некоторое время получаете свои средства обратно с процентами. Это как депозит, работающий на победу", - заявил Федоров.
Стоимость облигации стартует от 900 гривен. Эти средства гарантированно вернутся вам на карту, еще и с процентами.
Военные облигации в "Дії" отличаются по:
– датами выплат: сроком до 1,5 года;
– процентами фактической доходности: от 11 до 16 процентов годовых;
– названиями в честь временно оккупированных городов и территорий – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.
Ограничений в количестве нет, военных облигаций можно приобрести сколь угодно и поддержать украинских военных.
"При этом выбрать срок облигации - на срок до 1,5 года. Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту "єПоддержка", - уточнил министр.
Он призвал украинцев покупать военные облигации и становиться спонсорами победы.
Отметим, Кабинет министров на заседании 16 сентября утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Дія).