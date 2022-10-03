Военные облигации теперь можно купить в "Дії": как это сделать

Украинцы смогут приобрести военные облигации в приложении "Дія", чтобы поддержать экономику Украины и задонатить на нужды армии, а затем получить свои средства обратно с процентами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запустили военные облигации в "Дії". Теперь каждый из вас может поддержать экономику и приблизить победу", – отметил Федоров.

По его словам, военные облигации – это ценные бумаги от государства, которые помогают экономике страны во время военного положения.

"Работают они очень просто. Покупаете облигации у "Дії", поддерживаете ВСУ, а через некоторое время получаете свои средства обратно с процентами. Это как депозит, работающий на победу", - заявил Федоров.

Стоимость облигации стартует от 900 гривен. Эти средства гарантированно вернутся вам на карту, еще и с процентами.

Военные облигации в "Дії" отличаются по:

– датами выплат: сроком до 1,5 года;

– процентами фактической доходности: от 11 до 16 процентов годовых;

– названиями в честь временно оккупированных городов и территорий – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Ограничений в количестве нет, военных облигаций можно приобрести сколь угодно и поддержать украинских военных.

"При этом выбрать срок облигации - на срок до 1,5 года. Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту "єПоддержка", - уточнил министр.

Он призвал украинцев покупать военные облигации и становиться спонсорами победы.

Отметим, Кабинет министров на заседании 16 сентября утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Дія).