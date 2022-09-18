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Экономика
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Правительство поручило АРМА купить военные ОВГЗ еще на 300 млн грн

Правительство поручило АРМА купить военные ОВГЗ еще на 300 млн грн

Кабинет министров Украины согласовал объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 300 300 000 гривен.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На покупку ОВГЗ АРМА потратит деньги, полученные в результате конфискации активов фигурантов уголовных производств.

Это уже второй раз АРМА купит военные ОВГЗ. Первый раз случился 14 сентября. Агентство смогло инвестировать эти средства в военные облигации после ряда законодательных и согласительных процедур и после окончательного согласования с правительством.

На приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить в пределах 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций, каждая из которых согласна с правительством, привлекается государственный банк.

Кроме того, в управление АРМА передают имущество граждан страны-агрессора, а также перешедших на сторону врага коллаборанов. В частности, недавно в управление АРМА передали компании, связанные с "4 каналом" нардепа-предателя Ковалева.

Автор:
Вита Молодан