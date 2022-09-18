Правительство поручило АРМА купить военные ОВГЗ еще на 300 млн грн

Кабинет министров Украины согласовал объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 300 300 000 гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На покупку ОВГЗ АРМА потратит деньги, полученные в результате конфискации активов фигурантов уголовных производств.

Это уже второй раз АРМА купит военные ОВГЗ. Первый раз случился 14 сентября. Агентство смогло инвестировать эти средства в военные облигации после ряда законодательных и согласительных процедур и после окончательного согласования с правительством.

На приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить в пределах 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций, каждая из которых согласна с правительством, привлекается государственный банк.

Кроме того, в управление АРМА передают имущество граждан страны-агрессора, а также перешедших на сторону врага коллаборанов. В частности, недавно в управление АРМА передали компании, связанные с "4 каналом" нардепа-предателя Ковалева.