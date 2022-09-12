Суд арестовал "Львовскую изоляторную компанию" и ее завод: в чем причина

Суд наложил арест на корпоративные права львовского предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей стекольной продукции на территории Западной Украины, на общую сумму 11 миллионов гривен, а также на 19 объектов недвижимости этого предприятия – целостный имущественный комплекс общества.

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Как сообщает Львовская областная прокуратура, инициировавшая арест, общая сумма арестованного имущества составляет около 470 миллионов гривен. Решается вопрос о передаче арестованного в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным следствия, должностные лица предприятия, учредителем которого является эстонская компания, а бенефициарными собственниками – группа граждан России, осуществляющих финансовый контроль за денежными средствами от продажи стеклянных изделий, уклоняются от уплаты налога благодаря финансовым посредникам – связанным компаниям в Эстонии.

Кроме того, установлено, что указанные граждане РФ "задействованы в материальном обеспечении" Министерства обороны РФ, что является важным элементом финансирования во время военной агрессии в Украине.

Расследование ведется Главным управлением полиции во Львовской области по материалам облуправления Службы безопасности Украины по части 2 статьи 110-2, части 1 статьи 212 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (финансирование действий с целью захвата госвласти, уклонения от уплаты налогов, служебный подлог).

Отметим, что по данным госреестра юрлиц, уставный капитал в 11,05 миллиона гривен, основной вид деятельности "производство и обработка стеклянных изделий", владельцев в Эстонии (компания GIG Holdings, зарегистрированная в пригороде Таллинна деревне Иру, официальный бенефициар - Ольга Дубовицкая) и расположение во Львове имеет "Львовская изоляторная компания", созданная в 2002 году на базе Львовского изоляторного завода.

Напомним также, что ранее в сентябре сообщалось об аресте 25 объектов недвижимости одного из крупнейших производителей бумаги и картона в Украине на сумму более 1 миллиарда гривен. По данным СМИ, речь шла о бизнесе экс-депутата Госдумы России Владимира Крупчака, являющегося владельцем Киевского картонно-бумажного комбината. При этом сам ККПК заявил, что сообщения в СМИ об аресте его активов и корпоративных прав безосновательны и стали для предприятия неожиданностью. Впоследствии было сообщено об аресте уже 169 объектов недвижимости Крупчака на сумму более 10 миллиардов гривен.