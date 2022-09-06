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Арестованы активы бывшего депутата госдумы РФ на сумму более 1 млрд грн
Арестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму более 1 млрд грн, владельцем которых является эксдепутат Госдумы РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины", - говорится в сообщении.
Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, должностные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ – эксдепутат Госдумы РФ, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины уклонились от уплаты налогов на общую свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст.209 УК Украины).
Напомним, в Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экснардепа-предателя, а ныне гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.
Ранее в АРМА были переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, занимающейся изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.