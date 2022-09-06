Арестованы активы бывшего депутата госдумы РФ на сумму более 1 млрд грн

Арестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму более 1 млрд грн, владельцем которых является эксдепутат Госдумы РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины", - говорится в сообщении.

Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.

По данным следствия, должностные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ – эксдепутат Госдумы РФ, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины уклонились от уплаты налогов на общую свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст.209 УК Украины).

Напомним, в Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экснардепа-предателя, а ныне гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.

Ранее в АРМА были переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, занимающейся изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.