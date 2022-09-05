СБУ собрала доказательства военных преступлений двух российских генералов

Речь идет о генерал-полковнике Александре Чайке, командующем восточном военном округе России, и Эсседулле Абачевой, командующем 2-м армейском корпусе "народной милиции ЛНР".

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Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении командующего восточным военным округом РФ генерал-полковника Александра Чайко. Еще одному военному преступнику – командующему 2-го армейского корпуса "народной милиции лнр" генерал-майору Эседулли Абачеву сообщено о подозрении. Об этом сообщает СБУ.

Так, по данным следствия, Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии РФ.

Возглавляя оккупационную группировку "восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева.

Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района.

А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области.

На основании собранных доказательств чиновник РФ обвиняется за:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.



Служба безопасности также собрала безоговорочные доказательства военных преступлений, совершенных генерал-майором Эседдулой Абачевым. В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", который подчинен 12-му командованию резерва южного военного округа страны-агрессора.

Злоумышленник руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства РФ ему присвоено звание "героя России" и "героя ЛНР".

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий). ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).



Досудебные расследования проводились сотрудниками Главного следственного управления Службы безопасности, следователями СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и Луганской областной прокуратуры.

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