В Украине арестовали уже 169 объектов недвижимости российского бумажного магната, владеющего ККБК

В Украине арестовали 169 объектов недвижимости на сумму более 10 миллиардов гривен, конечным бенефициарным владельцем которых является российский бумажный магнат и бывший депутат Государственной думы России, занимавшийся бизнесом на территории Украины.

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции. В свою очередь агентство "Интерфакс-Украина" уточняет, что речь идет именно о Владимире Крупчаке. Он также является 100%-м бенефициаром Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове, об аресте которого, среди других связанных с Крупчаком предприятий, сообщалось накануне.

Как установили сотрудники ДСР совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, должностные лица предприятий наладили схему вывода средств в РФ и механизм уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе международного сотрудничества было установлено, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину эти предприятия продолжали совершать финансовые операции со страной-агрессором через посредников из Европейского союза. Соответственно, полученная прибыль пополняли российский бюджет, из которого финансируется армия РФ и ее преступные действия на территории Украины.

"В рамках уголовного производства, расследуемого по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости более чем на 10 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Планируется передача арестованных активов в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА). Средства, полученные от реализации активов, связанных с РФ, могут быть использованы для нужд Вооруженных сил Украины и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

"В конце мая в рамках досудебного расследования стражи порядка провели санкционированные обыски в жилых и нежилых помещениях фигурантов и имущественных комплексах предприятий, где изъяли документацию финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи финансовой отчетности. Следствие продолжается", - добавляют в полиции.

Напомним, что 6 сентября Бюро экономической безопасности и ОГП сообщили об аресте 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Отмечалось, что их ориентировочная стоимость составляет более 1 миллиарда гривен. По данным СМИ, речь шла о бизнесе Крупчака.

При этом Киевский картонно-бумажный комбинат заявил, что сообщения в СМИ об аресте его активов и корпоративных прав безосновательны и стали для предприятия неожиданностью.