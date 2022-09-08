В Україні арештували вже 169 обʼєктів нерухомості російського паперового магната, що володіє ККПК

В Україні арештували 169 обʼєктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривент, кінцевим бенефіціарним власником яких є російський паперовий магнат та колишній депутат Державної думи Росії, який займався бізнесом на території України.

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Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. В свою чергу агентство "Інтерфакс-Україна" уточнює, що мова йде саме про Володимира Крупчака. Він також є 100%-м бенефіціаром Київського картонно-паперового комбінату в Обухові, про арешт якого серед інших пов'язаних з Крупчаком підприємтсв повідомлялося напередодні.

Як встановили співробітники ДСР спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, службові особи підприємств налагодили схему виведення коштів до РФ та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході міжнародного співробітництва було встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із Європейського союзу. Відповідно, отримані прибутки поповнювали російський бюджет, з якого фінансується армія РФ та її злочинні дії на території України.

"У межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші обʼєкти нерухомості на понад 10 мільярдів гривень", - сказано в повідомленні.

Планується передача арештованих активів в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА). Зазначається, що кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

"Наприкінці травня у рамках досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях фігурантів і майнових комплексах підприємств, де вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності. Слідство триває", - додають у поліції.

Нагадаємо, що 6 вересня Бюро економічної безпеки та ОГП повідомили про арешт 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Зазначалося, що їхня орієнтовна вартість становить понад 1 мільярд гривень. За даними ЗМІ, мова йшла про бізнес Крупчака.

При цьому Київський картонно-паперовий комбінат заявив, що повідомлення у ЗМІ щодо арешту його активів та корпоративних прав є безпідставними та стали для підприємства несподіванкою.