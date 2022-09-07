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Промисловість
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Компанії Фірташа викрили на участі в ухиленні від сплати податків на 108 мільйонів гривень

дмитро фірташ

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб групи компаній олігарха із санкційного списку Ради національної безпеки та оборони на участі в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Як ідеться в повідомленні БЕБ, ці компанії здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, а їхню діяльність пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції: товариство-вигодонабувач, фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість.

Бюро зазначає, що такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 мільйонів гривень.

Розслідування справи за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) здійснює Головний підрозділ детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. Схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

В свою чергу, як уточнює "Економічна правда", мова йде саме про Дмитра Фірташа, який є бенефіціаром Ostchem Holding, що об'єднує групу хімічних підприємств, що виробляють, зокрема, мінеральні добрива.

Нагадаємо, що стосовно нього санкції РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію в червні 2021 року. Секретар ради Олексій Данилов пояснював, що це було зроблено через участь Фірташа у титановому бізнесі, оскільки компанії, афілійовані з бізнесменом, постачали сировину на російські військові підприємства.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов