Компанії Фірташа викрили на участі в ухиленні від сплати податків на 108 мільйонів гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб групи компаній олігарха із санкційного списку Ради національної безпеки та оборони на участі в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Як ідеться в повідомленні БЕБ, ці компанії здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, а їхню діяльність пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції: товариство-вигодонабувач, фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість.

Бюро зазначає, що такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 мільйонів гривень.

Розслідування справи за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) здійснює Головний підрозділ детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. Схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

В свою чергу, як уточнює "Економічна правда", мова йде саме про Дмитра Фірташа, який є бенефіціаром Ostchem Holding, що об'єднує групу хімічних підприємств, що виробляють, зокрема, мінеральні добрива.

Нагадаємо, що стосовно нього санкції РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію в червні 2021 року. Секретар ради Олексій Данилов пояснював, що це було зроблено через участь Фірташа у титановому бізнесі, оскільки компанії, афілійовані з бізнесменом, постачали сировину на російські військові підприємства.