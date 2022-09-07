Компании Фирташа разоблачили на участии в уклонении от уплаты налогов на 108 миллионов гривен

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц группы компаний олигарха из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны на участии в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Как говорится в сообщении БЭБ, эти компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями, а их деятельность связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев.

В ходе расследования уголовного производства было установлено, что при участии указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции: компания-выгодоприобретатель фиктивно закупала минеральные удобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Бюро отмечает, что такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 миллионов гривен.

Расследование дела по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) ведет Главное подразделение детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. Схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.

В свою очередь, как уточняет "Экономическая правда", речь идет именно о Дмитрии Фирташе, который является бенефициаром Ostchem Holding, объединяющего группу химических предприятий, производящих, в частности, минеральные удобрения.

Со своей стороны в Group DF Фирташа заявили, что полностью отвергают обвинения со стороны БЭБ. Там подчеркивают, что детективы бюро располагают всей необходимой информацией, в том числе полученной от компаний группы, которая подтверждает, что налоги были уплачены в полном объеме и в четком соответствии с законодательством Украины.

"Обвинения в якобы неуплате 108 млн гривен выглядят юридически несостоятельными также и на фоне того, что Группа в условиях войны не только продолжает исправно платить налоги, но и поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором. Так, только за первые три месяца войны компании Group DF перечислили на нужды ВСУ, временно перемещенных лиц, ТРО более 308 млн гривен помощи", - добавляют в Group DF.

Там подчеркивают, что абсолютно уверены в правильности своих действий и готовы отстаивать свою правоту в юридической плоскости, уверяя, что все предприятия группы, включая азотный бизнес, работают прозрачно и исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, что в отношении него санкции СНБО ввела, а президент Владимир Зеленский ввел в действие в июне 2021 года. Секретарь совета Алексей Данилов объяснял, что это было сделано из-за участия Фирташа в титановом бизнесе, поскольку компании, аффилированные с бизнесменом, поставляли сырье на российские военные предприятия.