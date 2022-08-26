Ostchem Фирташа поднял цены на удобрения на 10-15%

Холдинг Ostchem, входящий в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, повысил цены на минеральные удобрения на 10-15%. Об этом сообщила пресс-служба Group DF, передает агентство "Интерфакс-Украина".

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Розничная цена на аммиачную селитру с доставкой в домохозяйство в пределах 200 км выросла на 8,7% – до 34,8 тыс грн за тонну, на карбамид — на 6,8%, до 39,8 тыс грн за тонну, на известняково- аммиачную селитру – на 11,8%, до 28,2 тыс. грн за тонну. Больше всего подорожала КАС – на 15,2%, до 32,500 тыс. грн за тонну.

"Цены были пересмотрены в связи с резким удорожанием газа и курсовыми колебаниями. Мы до последнего держим цену, поскольку понимаем, что аграриям сейчас тяжело. Однако изменение конъюнктуры рынка не оставляет нам много пространства для действий", - отметил директор департамента корпоративных коммуникаций Group DF International Олег Арестархов.

По его словам, в себестоимости минеральных удобрений на цену природного газа приходится более 70-80%.

Опираясь на анализ рынка за последний год, Арестархов прогнозирует дальнейший рост цен на удобрения и уменьшение их доступности как на глобальных рынках, так и на внутреннем.

"В Украине потребление удобрений упало минимум на 30-40%, и эта задача правительству и Кабмину максимально эффективно поддержать аграриев через разные инструменты, чтобы не произошло существенного уменьшения урожая в 2023 году", - добавил он.

Со сложностями на рынке удобрений сталкиваются и производители из других стран. В частности, польская компания ANWIL, занимающаяся производством азотных удобрений, приостановила работу "в связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на газ в Европе".