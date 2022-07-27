Правительство разрешило экспорт ржи и минеральных удобрений

Кабинет Министров Украины отменил запрет на экспорт минеральных удобрений и ржи из Украины соответствующим решением во вторник, 26 июля.

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Об этом сообщается в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, были внесены изменения в Постановление №1424 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год" (от 29 декабря 2021 года).

Теперь рожь и минеральные, химические, азотные, калийные и другие удобрения подлежат лицензированию.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время в Украине есть 73 тыс. тонн переходных остатков ржи, а объемы ее производства в этом году прогнозируются на уровне 321 тыс. тонн, следовательно, предложение ржи на рынке в 2022/2023 МГ может составить - 404 тыс. тонн, при внутренней потребности в 353 тыс. тонн в 2022/2023 МГ.

Что касается удобрений, то на текущий маркетинговый год потребность составляет около 1,7 млн. тонн, что значительно меньше предыдущего года.

В Украине работает 2 предприятия по производству удобрений, которые не прекращали свою работу.

Отметим, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн ежемесячно.

Ранее представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.