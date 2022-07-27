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Уряд дозволив експорт жита та мінеральних добрив
Кабінет Міністрів України скасував заборону на експорт мінеральних добрив та жита з України відповідним рішенням у вівторок, 26 липня.
Про це повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Так, було внесено зміни до Постанови № 1424 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік" (від 29 грудня 2021 року).
Відтепер жито та мінеральні, хімічні, азотні, калійні й інші добрива підлягають ліцензуванню.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відомстві зазначають, що наразі в Україні є 73 тис. тонн перехідних залишків жита, а обсяги його виробництва цьогоріч прогнозуються на рівні 321 тис. тонн, отже, пропозиція жита на ринку у 2022/2023 МР може скласти - 404 тис. тонн, при внутрішній потребі в 353 тис. тонн у 2022/2023 МР.
Стосовно добрив, то на поточний маркетинговий рік потреба становить близько 1,7 млн тонн, що значно менше попереднього року.
В Україні наразі працює 2 підприємства з виробництва добрив, які не припиняли свою роботу.
Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.
Раніше представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.