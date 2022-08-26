Ostchem Фірташа підняв ціни на добрива на 10-15%

Холдинг Ostchem, що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, що належать підвищив ціни на мінеральні добрива на 10-15%. Проце повідомила пресслужба Group DF, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Роздрібна ціна на аміачну селітру з доставкою до домогосподарства в межах 200 км зросла на 8,7% – до 34,8 тис грн за тонну, на карбамід — на 6,8%, до 39,8 тис грн за тонну, на вапняково-аміачну селітру – на 11,8%, до 28,2 тис грн за тонну. Найбільше подорожчала КАС – на 15,2%, до 32,500 тис грн за тонну.

"Ціни були переглянуті у зв'язку з різким подорожчанням газу та курсовими коливаннями. Ми до останнього тримаємо ціну, оскільки розуміємо, що аграріям зараз важко. Проте зміна кон'юнктури ринку не залишає нам багато простору для дій", — зазначив директор департаменту корпоративних комунікацій Group DF International Олег Арестархов.

За його словами, у собівартості мінеральних добрив на ціну природного газу припадає понад 70-80%.

Спираючись на аналіз ринку за останній рік, Арестархов прогнозує подальше зростання цін на добрива та зменшення їх доступності як на глобальних ринках, так і на внутрішньому.

"В Україні споживання добрив упало мінімум на 30-40%, і це завдання уряду та Кабміну максимально ефективно підтримати аграріїв через різні інструменти, щоб не відбулося суттєвого зменшення врожаю у 2023 році", — додав він.

Зі складнощами на ринку добрив стикаються і виробники з інших країн. Зокрема, польська компанія ANWIL, що займається виробництвом азотних добрив, призупинила роботу "у зв'язку з безпрецедентним та рекордним зростанням цін на природний газ у Європі".