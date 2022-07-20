ЄС пом'якшить санкції проти російських банків, - Reuters

Європейський Союз змінить свої санкції проти країни-агресора РФ, дозволивши розморозити деякі кошти провідних російських банків, які можуть знадобитися для усунення вузьких місць у світовій торгівлі продуктами харчування та добривами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок стався на тлі критики з боку африканських лідерів щодо негативного впливу санкцій на торгівлю, яка, можливо, посилила дефіцит, головним чином спричинений вторгненням Росії в Україну та блокуванням нею портів у Чорному морі.

Згідно зі зміненим положенням, яке, як очікується, буде прийнято представниками ЄС у середу, країни ЄС зможуть розморозити раніше заблоковані економічні ресурси, що належать провідним російським кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку ФК "Відкриття", ВЕБ, Промсвязьбанк і банк Росія, йдеться в документі.

Крім того, згідно з новими санкціями, які будуть прийняті в середу, Сбербанк, найбільший російський банк, також підлягає заморожуванню його активів, за винятком ресурсів, необхідних для торгівлі продуктами харчування, повідомив виданню чиновник ЄС.

У проекті документа говориться, що гроші можуть бути виділені "після визначення, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, включаючи пшеницю та добрива".

Відповідно до переглянутих санкцій, ЄС також планує сприяти експорту продовольства з російських портів, які трейдери припинили обслуговувати після санкцій ЄС, незважаючи на заходи, які прямо звільняють експорт продовольства.

Зазначимо, зараз в ЄС працюють над сьомим пакетом санкцій проти країни-агресора РФ. Європейська комісія заявила про плани заборонити імпорт російського золота, але наразі ювелірні вироби залишили поза переліком підсанкційних товарів.