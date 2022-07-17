ЄС виключив ювелірні прикраси з нового пакету санкцій, що забороняє імпорт російського золота - ЗМІ

Європейська комісія опублікувала плани заборонити імпорт російського золота в п’ятницю, 15 липня, але наразі ювелірні вироби залишили поза переліком підсанкційних товарів. Про це повідомляє Politico з посилання на проект документу нового санкційного пакету.

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За інформацією видання, у проекті пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться, що "забороняється купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, перераховане в Додатку XXVI, якщо воно походить з Росії та має були вивезені з Росії в ЄС або в будь-яку третю країну".

Євросоюз збирається заборонити тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи із золота. У проекті не перераховується золото у вигляді ювелірних виробів, наприклад, таких як золоті ланцюжки чи каблучки.

"Це може залишити лазівки, через які гроші надходять у скарбницю Кремля", — підкреслює Politico.

Нагадаємо, США запровадили заборону на імпорт російського золота в кінці червня. "Велика сімка" загалом оголосила про заборону імпорту російського золота, основного експорту, який приносить Російській Федерації десятки мільярдів доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com