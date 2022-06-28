Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Категорія
Політика
Дата публікації

США запровадили заборону на імпорт російського золота

США запровадили заборону на імпорт російського золота
Фото: depositphotos

Міністерство фінансів США разом із Державним департаментом запровадили ембарго на імпорт російського золота. Під обмеження не підпадає раніше вивезене золото з РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Обмеження розпочнуть діяти з 28 червня.

Як було оголошено на саміті G7, Сполучені Штати приєдналися до обмежень щодо імпорту російського золота, найбільшого експорту РФ за межами енергетичного сектора, разом із Британією, Канадою та Японією.

Нагадаємо, що на саміті G7 лідери планують погодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України.