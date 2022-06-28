США запровадили заборону на імпорт російського золота

Міністерство фінансів США разом із Державним департаментом запровадили ембарго на імпорт російського золота. Під обмеження не підпадає раніше вивезене золото з РФ.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Обмеження розпочнуть діяти з 28 червня.

Як було оголошено на саміті G7, Сполучені Штати приєдналися до обмежень щодо імпорту російського золота, найбільшого експорту РФ за межами енергетичного сектора, разом із Британією, Канадою та Японією.

Нагадаємо, що на саміті G7 лідери планують погодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України.