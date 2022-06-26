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Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести эмбарго на российское золото
На саммите G7 лидеры планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной России против Украины.
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Об этом сообщили на сайте правительства Британии.
"Экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите G7", - говорится в сообщении.
Напомним, Великобритания в четверг, 23 июня, ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора России. Санкции коснулись технологий и товаров нефтепереработки, а также товаров и технологий для морского сектора.Подписывайтесь на наш YouTube канал