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ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Европейский союз продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма на год. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы. 

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"Как заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей Декларации от имени ЕС от 25 февраля 2022 года, через восемь лет после насильственной, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией Федерация, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права. ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации своей политики непризнания", - сказано в сообщении.

Санкции впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги с незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Напомним, что Евросоюз 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.

Автор:
Степан Крьока