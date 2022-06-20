ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Европейский союз продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма на год. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Как заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей Декларации от имени ЕС от 25 февраля 2022 года, через восемь лет после насильственной, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией Федерация, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права. ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации своей политики непризнания", - сказано в сообщении.

Санкции впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги с незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Напомним, что Евросоюз 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.