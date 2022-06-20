ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Європейський союз продовжив санкції проти Росії за незаконну анексію Криму на рік. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Як заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у своїй Декларації від імені ЄС від 25 лютого 2022 року, через вісім років після насильницької, незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією Федерація, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації своєї політики невизнання", - сказано в повідомленні.

Санкції вперше було запроваджено у червні 2014 року. Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму чи Севастополя, а також заборону на інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму чи Севастополя.

Експорт певних товарів та технологій у кримські компанії або для використання у Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

Нагадаємо, що Євросоюз 14 червня відключив найбільший російський банк Ощадбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.