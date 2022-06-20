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ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму
Європейський союз продовжив санкції проти Росії за незаконну анексію Криму на рік. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.
"Як заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у своїй Декларації від імені ЄС від 25 лютого 2022 року, через вісім років після насильницької, незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією Федерація, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації своєї політики невизнання", - сказано в повідомленні.
Санкції вперше було запроваджено у червні 2014 року. Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму чи Севастополя, а також заборону на інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму чи Севастополя.
Експорт певних товарів та технологій у кримські компанії або для використання у Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Євросоюз 14 червня відключив найбільший російський банк Ощадбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.