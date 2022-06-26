Великобританія, США, Канада та Японія планують запровадити ембарго на російське золото

На саміті G7 лідери планують погодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України.

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Про це повідомили на сайті уряду Британії.

"Експорт російського золота більше не буде допущений до Великобританії, Канади, США та Японії завдяки новим жорстким заходам, які будуть оголошені на саміті G7", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія у четвер, 23 червня, запровадила новий пакет торгових санкцій проти країни-агресора Росії. Санкції торкнулися технологій та товарів нафтопереробки, а також товарів та технологій для морського сектора.