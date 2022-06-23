Великобританія запровадила нові санкції проти РФ

Великобританія у четвер запровадила новий пакет торгових санкцій проти країни-агресора Росії. Санкції торкнулися технологій та товарів нафтопереробки, а також товарів та технологій для морського сектора.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті уряду, пише Reuters.

У "Повідомленні експортерам" перераховані нові заходи, включаючи заборону експорту в Росію низки товарів та технологій, експорт авіагазу.

Санкціями запроваджується також заборона на експорт та використання в Росії фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС.

У ньому також йдеться про нові заборони надання технічної допомоги, фінансових послуг, фондів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза та сталі.

У повідомленні було зазначено додатковий перелік товарів, заборонених до вивезення:

- внутрішні репресивні товари та технології;

- товари та технології, що відносяться до хімічної та біологічної зброї;

- морські товари та технології;

- додаткові товари та технології нафтопереробки;

- додаткові найважливіші галузеві товари та технології.

Нагадаємо, що Євросоюз 14 червня відключив найбільший російський банк Ощадбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.