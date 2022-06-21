В Україні скасували ввізні мита та тарифні квоти з Великобританією

Верховна Рада ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією.

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Дане рішення підтримав 301 нардеп, повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що Угода діятиме протягом 12 місяців, але за домовленістю між сторонами може бути продовжена на новий термін.

“Відкриття нових ринків не лише сприятиме розвитку українського виробництва, але й дозволить збільшити надходження валютної виручки, що, в свою чергу, зміцнить економіку України, ставши важливим фактором її відбудови”, - наголосили у міністерстві.

Зокрема, завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот Україна зможе збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Йдеться про борошно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії.

У Мінекономіки додали, що у 2021 році товарообіг між країнами зріс майже на 57% і склав 2,2 млрд доларів. В свою чергу, експорт додав + 62% і перевищив 1 млрд доларів.

Нагадаємо, що Євросоюз офіційно скасував на рік дію митних тарифів на продукцію з України. Таким чином ЄС має намір прискорити розвиток тіснішого співробітництва для подолання негативних економічних наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну.