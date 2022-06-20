Профільний комітет Ради рекомендував прийняти законопроект про "митний безвіз", але його будуть доробляти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 20 червня рекомендував включити до порядку денного сесії парламенту та прийняти за основу внесений Кабінетом міністрів законопроект №7420 про внесення змін до Митного кодексу щодо виконання глави 5 розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

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Натомість, як ідеться на сторінці документу на сайті Ради, комітет має підготувати його до другого читання "з урахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи". Як пояснив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, урядовий законопроект поки підготовлено неякісно.

"Комітет податкової та митної політики підтримав у першому читанні №7420 про "митний безвіз" з ЄС. Приєднання до NCTS та отримання обміну інформації між митницями країн ЄС. Рекомендували прийняти за основу. Відверто говорячи, законопроект підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання", - написав він.

Зазначимо, що цей дуже об'ємний законопроект було внесено урядом в Раду 31 травня. Ним пропонується, зокрема, уніфікувати передбачені Митним кодексом правила щодо отримання статусу фінансового гаранта, забезпечення сплати митних платежів, отримання авторизації на застосування спрощень "загальна гарантія", "загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50%" та аналогічним зменшенням на 70%, "звільнення від гарантії" з вимогами, визначеними Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 1987 року.

Також передбачається дозволити користуватися спрощеннями під час здійснення митних формальностей усім надійним підприємствам, а не тільки авторизованим економічним операторам, визначивши перелік умов надання авторизації для застосування окремого спрощення.

Крім того, Кабмін хоче удосконалити процедуру розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку, зокрема визначити підвідомчість розгляду скарг, запровадити можливість подання скарги в електронній формі, регламентувати права особи, яка подала скаргу, та процедури розгляду і прийняття рішень за результатами розгляду скарг.

Уряд також ініціював запровадження механізму, аналогічний тому, що функціонує в ЄС, видання рішень митними органами, регламентувавши права та обов’язки посадових осіб митних органів і посадових осіб підприємств під час розгляду заяви підприємства, оцінки відповідності та моніторингу відповідності, а також правила внесення змін, перегляду, скасування, анулювання рішень та застосування права надати письмові заперечення з обґрунтуваннями у разі наміру митниці прийняти несприятливе для підприємства рішення.

Окрім цього, пропонується запровадити процедуру кінцевого використання, перевагами якої є те, що іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг в Україні за зниженими ставками ввізного мита, а також можливість надання гарантій на різницю між сумою ввізного мита за повними та за зниженими ставками.

Також, як зазначає уряд в пояснювальній записці до законопроекту, ним передбачена чітка система контролю з боку митниці за ввезенням товарів, призначених для відповідного цільового використання, як перед наданням авторизації щодо застосування кінцевого використання, так і після.

Нагадаємо, що українська влада, зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявляють, що Україна технічно вже готова до того, аби вже цього літа "митний безвіз", тобто її приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, вже запрацював.

Джерело фото: ua.depositphotos.com