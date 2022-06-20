Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польшею відновив роботу після розширення

20 червня було відкрито рух пунктом пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні України та Польщі, який лише нещодавно було закрито для збільшення пропускної спроможності. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, внаслідок реалізації проекту на КПП було збільшено кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також сторони збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

"В умовах блокади морських портів потужна логістика на західних кордонах є безальтернативною умовою для функціонування економіки України. Саме тому ми створили проект "Відкритий кордон", покликаний суттєво збільшити пропускну спроможності автомобільних пунктів пропуску та покращити логістику на напрямку Україна – ЄС", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, очікується, що оновлення пілотного пункту "Краківець – Корчова" збільшить його пропускну спроможність щонайменше на 50%. При цьому чиновник нарікнув, що хоча перші переговори про його оновлення почалися ще в 2011 році в рамках підготовки до "Євро-2012", до минулого року жодних активних дій щодо його розбудови не відбувалося.

Український міністр висловив вдячність своєму польському колезі Анджею Адамчику та голові Канцелярії прем'єр-міністра Міхалу Дворчику за підтримку в реалізації цього проекту та вказав, що успішний досвід на цьому пункті пропуску планується масштабувати на інші сім пунктів на українсько-польському кордоні.

Аналогічні проекти збільшення пропускної спроможності, за словами Кубракова, Україна хоче реалізовувати на кордонах з іншими західними сусідами. Так, вже ведуться перемовини про приєднання до "Відкритого кордону" Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Цей проект передбачає ліквідацію "вузьких місць" на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна - ЄС. Зокрема, в рамках нього планується реконструкція інфраструктури існуючих пунктів пропуску (включно з підїзними дорогами), побудова нових пунктів, запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами.

Як зазначають в Мінінфраструктури, необхідність проекту викликана блокадою українських портів та наступним різким зростанням навантаження на сухопутні пункти перетину кордону. Так, у зв'язку з цією ситуацією черги на певних ділянках кордону становлять від 3 до 25 км.