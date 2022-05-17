ЄС відкрив "коридори солідарності" для України, щоб швидше ввозити бензин

Євросоюз запровадив спеціально для України "коридори солідарності". Це допоможе усунути існуючі труднощі при імпорті палива та доставляти бензин автозаправкам швидше. Про це під час онлайн-наради із представниками АЗС повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він зазначив, що подібний інструмент працював під час пандемії коронавірусу в Євросоюзі, коли розвозили вакцини та медикаменти.

"Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити паливо в країну. На пунктах пропуску автомобільному та залізничному транспорту з паливом надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо переговори і про інші шляхи постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", — додав Шмигаль.

У Державній прикордонній службі підтвердили, що автомобілі з паливо перетинають кордон з української сторони без черг. У пресслужбі уряду повідомляють, що учасники ринку також зазначають, що затримок на кордоні немає.

Раніше Міністерство інфраструктури домовилося з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був лише для бензовозів.

В Україні також буде створено додатковий стратегічний запас палива, який не можна буде знищити, який забезпечить країну на місяці наперед.

Фото: ua.depositphotos.com