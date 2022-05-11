В Офісі президента заявили про закінчення паливної кризи в країні

Станом на 11 травня імпортують достатню кількість бензину та дизеля для забезпечення щоденної потреби країни у паливі. Про це заявив на брифінгу радник президента Ростислав Шурма.

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"Офіс президента разом з урядом проводить активну роботу для того, щоб відбудувати всі ці ланцюжки (з постачання палива, — Delo.ua) з нашими європейськими партнерами. Фактично сьогодні обсяги імпорту сьогодні збільшені більш ніж у 5 разів у порівнянні з тим, як це було ще півтора місяці тому. На сьогодні обсяги імпорту вже фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках", - сказав він.

За словами Шурми, хоча у громадян України все ще є побоювання з приводу відсутності палива на АЗС, ситуація покращуватиметься з кожним днем, поступово відкриватимуться та наповнюватимуться паливом усі раніше закриті АЗС.

" З огляду на те, що в країну заїжджає достатня кількість бензину та дизеля, щоб покривати щоденну потребу наших громадян. Тому я прошу громадян України зберігати спокій, щоб ми могли спокійно наситити всі заправки паливом, створити відповідний запас і бути більш захищеними від таких ворожих дій ", - сказав радник Президента.

За його словами, в Україні також буде створено додатковий стратегічний запас палива, який не можна буде знищити, який забезпечить країну на місяці вперед.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС. В останній тиждень квітня заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі.

Найбільші мережі встановили ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження від Кабміну.

Влада обіцяє вирішити це питання до середини травня, а експерти прогнозують наповнення ринку вже влітку