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Небольшие сети АЗС торгуют бензином по цене выше 55 грн/л
Небольшие сети АЗС торгуют бензином, по цене, которая выше 55 грн/л, что намного превышает ограничения правительства.
В частности Юрий, один из водителей опрошенных Delo.ua, отметил что 5 мая заправлялся на небольшой сети АЗС Flash Plus в Киевской области по цене 57 грн/л.
Еще один из пользователей соцсети Facebook Дмитрий Данченко поделился фото, которое судя по всему было сделано в Киевской области: цена бензина А-95 там превышает 56 гривен/л, цена дизтоплива - 64 грн/л.
В комментарии Delo.ua аналитик профильного издания "НафтоРынок" Александр Серенко отметил, что такая ситуация является частой если говорить о небольших сетях АЗС у которых нет нефтебаз и которые покупают топливо на украинском оптовом рынке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"После того как начался дефицит топлива на АЗС на оптовом рынке также начался ажиотаж и цены взлетели", - говорит Сиренко.
При этом он отмечает, что владельцы таких АЗС все же могут понести наказание за нарушение постановления Кабмина о предельных ценах на топливо.
"Постановление правительства никто не отменял. С другой стороны - те АЗС которые работают непосредственно в зоне боевых действий штрафовать за такие случаи не стоит. Туда очень трудно подвезти топливо и там очень опасно работать", - говорит эксперт.
Напомним, в Украине продолжается дефицит топлива, крупные сети ввели ограничения на АЗС. Но все же бензин еще можно найти на черном рынке.
Чтобы уменьшить дефицит топлива в Украине, Кабинет министров решил направить имеющиеся в стране объемы, а это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, на рынок