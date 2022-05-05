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Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, вищою за 55 грн/л
Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, яка перевищує 55 грн/л, що набагато перевищує обмеження уряду.
Зокрема Юрій, один із водіїв, опитаних Delo.ua, зазначив, що 5 травня заправлявся на невеликій мережі АЗС Flash Plus у Київській області за ціною 57 грн/л.
Ще один з користувачів соцмережі Facebook Дмитро Данченко поділився фото, яке, судячи з усього, було зроблено на Київщині: ціна бензину А-95 там перевищує 56 гривень/л, ціна дизпалива - 64 грн/л.
У коментарі Delo.ua аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначив, що така ситуація є частою, якщо говорити про невеликі мережі АЗС, у яких немає нафтобаз і які купують пальне на українському оптовому ринку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Після того як почався дефіцит палива на АЗС на оптовому ринку, також почався ажіотаж і ціни злетіли", - говорить Сіренко.
При цьому він зазначає, що власники таких АЗС все ж таки можуть бути покарані за порушення постанови Кабміну про граничні ціни на пальне.
"Постанову Уряду ніхто не скасовував. З іншого боку - ті АЗС, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій, штрафувати за такі випадки не варто. Туди дуже важко підвезти пальне і там дуже небезпечно працювати", - говорить експерт.
Нагадаємо, в Україні продовжується дефіцит пального, великі мережі ввели обмеження на АЗС. Але бензин ще можна знайти на чорному ринку.
Щоб зменшити дефіцит пального в Україні, Кабінет міністрів вирішив спрямувати наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля, на ринок.