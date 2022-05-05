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Дата публікації

Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, вищою за 55 грн/л

Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, вищою за 55 грн/л

Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, яка перевищує 55 грн/л, що набагато перевищує обмеження уряду.

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Зокрема Юрій, один із водіїв, опитаних Delo.ua, зазначив, що 5 травня заправлявся на невеликій мережі АЗС Flash Plus у Київській області за ціною 57 грн/л.

Фото 2 — Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, вищою за 55 грн/л
Юрій заправив бак на 37 літрів, заплативши за це 2117 гривень

Ще один з користувачів соцмережі Facebook Дмитро Данченко поділився фото, яке, судячи з усього, було зроблено на Київщині: ціна бензину А-95 там перевищує 56 гривень/л, ціна дизпалива - 64 грн/л.

Фото 3 — Невеликі мережі АЗС торгують бензином за ціною, вищою за 55 грн/л
Фото: Дмитро Данченко

У коментарі Delo.ua аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначив, що така ситуація є частою, якщо говорити про невеликі мережі АЗС, у яких немає нафтобаз і які купують пальне на українському оптовому ринку.

"Після того як почався дефіцит палива на АЗС на оптовому ринку, також почався ажіотаж і ціни злетіли", - говорить Сіренко.

При цьому він зазначає, що власники таких АЗС все ж таки можуть бути покарані за порушення постанови Кабміну про граничні ціни на пальне.

"Постанову Уряду ніхто не скасовував. З іншого боку - ті АЗС, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій, штрафувати за такі випадки не варто. Туди дуже важко підвезти пальне і там дуже небезпечно працювати", - говорить експерт.

Нагадаємо, в Україні продовжується дефіцит пального, великі мережі ввели обмеження на АЗС. Але бензин ще можна знайти на чорному ринку.

Щоб зменшити дефіцит пального в Україні, Кабінет міністрів вирішив спрямувати наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля, на ринок.

Автор:
Степан Крьока