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На рынок топлива направят 70 тысяч тонн бензина — решение Кабмина
Чтобы уменьшить дефицит топлива в Украине, Кабинет министров решил направить имеющиеся в стране объемы, а это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, на рынок.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Офиса президента.
На украинском рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, что, по мнению министра, в том числе вызвано паникой среди населения из-за дефицита бензина.
"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы, а это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, на рынок, который должен снизить дефицит", – сказала Свириденко, добавив, что у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По ее данным, в настоящее время у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тысячи тонн бензина и 41,4 тысячи тонн дизельного горючего.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.
При этом в Кабмине обещают, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.