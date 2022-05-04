В Раде предупредили об изменении цены на бензин

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко вечером 3 мая заявил, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В какую сторону (понижения или повышения) изменится стоимость бензина для украинцев, Корниенко не уточнил.

"Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива. Будут другие цены, но возможность купить топливо для автотранспорта будет", — сказал Корниенко.

Он отметил, что урегулированию проблемы с нехваткой бензина в стране будет способствовать также налоговая и таможенная реформы, которые запустили после начала полномасштабной войны.

"Конечно, есть нюансы – крупному бизнесу на это труднее будет перейти, но для большинства бизнеса – эта система подходит", – добавил он.

Ранее Кабмин заверял, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.

Эксперты считают, что дефицит вызван ажиотажным спросом на бензин со стороны водителей, который был спровоцирован информационной кампанией участников топливного рынка.

В свою очередь в СНБО отмечают, что дефицит случился по причине того, что компании, занимающиеся поставкой бензина, не рассчитали потенциальное количество клиентов.

Фото: ua.depositphotos.com