У Раді попередили про зміну ціни на бензин

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко увечері 3 травня заявив, що протягом кількох днів в Україні вирішать питання з дефіцитом бензину, але ціна на пальне зміниться.

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Про це повідомляє пресслужба парламенту.

В який бік (зниження чи підвищення) зміниться вартість бензину для українців, Корнієнко не уточнив.

"Ми багато працюємо з урядом, і всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес дефіциту пального. Будуть інші ціни, але можливість купити пальне для автотранспорту буде", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що врегулюванню проблеми із нестачею бензину в країні сприятиме також податкова та митна реформи, які запустили після початку повномасштабної війни.

"Звичайно, є нюанси - великому бізнесу на це важче перейти, але для більшості бізнесу ця система підходить", - додав він.

Раніше Кабмін запевняв, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж пального в одні руки.

Експерти вважають, що дефіцит викликаний ажіотажним попитом на бензин з боку водіїв, спровокованим інформаційною кампанією учасників паливного ринку.

У свою чергу в РНБО зазначають, що дефіцит трапився через те, що компанії, які займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів.

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