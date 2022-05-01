Кабмін скасував граничні ціни на преміальне паливо для АЗС, які торгують також "звичайним"

Кабінет міністрів скасував обмеження ціни продажу брендового преміального дизельного палива та бензинів для тих АЗС, які продають і "звичайне" паливо, ціна якого підпадає під державне регулювання. Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №488, прийнятій 29 квітня.

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Нагадаємо, що до оприлюднення документа повідомлялося також, що він передбачає збільшення надбавки до середньої роздрібної ціни дизпалива, що реалізовується АЗС, з 5 до 7 грн/літр, а бензинів – з 4,55 до 6,5 грн/літр.

26 березня Кабмін встановив, що розмір доплати за брендовість палива на АЗС не може перевищувати 5% від розміру роздрібних цін на відповідні види "звичайного" палива.

Раніше ж на період дії в Україні адаптивного карантину (на сьогодні - до 31 травня) уряд запровадив держрегулювання цін на бензин та ДП із встановленням Міністерством економіки їх граничного рівня кожні 10 днів, виходячи із середніх цін палива та фіксованої торгової надбавки до них.

Востаннє Мінекономіки оголосило про нові розміри середніх цін 22 квітня: для бензинів цей рівень становить 29,55 грн/л, а для дизпалива – 33,66 грн/л.

Таким чином протягом наступного тижня для бензину діяла гранична ціна 34,10 грн/л, а для дизпалива — 38,66 грн/л. Тепер же вона виросла автоматично на 1,95 і 2 грн/л відповідно.

При цьому українські АЗС, які зіткнулися з невигідністю торгівлі нафтопродуктами через держрегулювання на тлі дефіциту під час війни, по суті перейшли на періодичне "підтягування" своїх цінників слідом за встановленням владою відповідних граничних значень.

Зазначимо також, що цією ж постановою №488 Кабмін продовжив термін дії граничної націнки в 10% на хліб, молоко, яйця та соняшникову олію на період воєнного стану та три місяці після неї.

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