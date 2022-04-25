Українські мережі АЗС підняли ціни на бензин та ДП до нових дозволених меж

Низка українських мереж АЗС на минулих вихідних підвищила ціни на бензин і дизельне паливо до нових максимально дозволених рівнів слідом за зміною цих цін Міністерством економіки.

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Зокрема, як повідомляє Enkorr, дизельне паливо у мережах ОККО, WOG, Amic, Shell, KLO, Mango, Chipo, "Авантаж 7" та "Автотранс" станом на 25 квітня порівняно з 22 квітня подорожчало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л, так само, як і гранична ціна, що встановлюється державою.

У мережі UPG літр дизеля подорожчав на 1,2 грн, до 38,6 грн. Ціни на фірмове ДП на заправках SOCAR та "БРСМ-Нафта" зросли до 40,54 та 40,57 грн/л відповідно.

У свою чергу вартість бензину А-95 на згаданих заправках, де вона вже скоригувалась, зросла на 23 копійки, до 34,10 грн/л. Водночас ряд мереж, у тому числі "Авіас" та "Укрнафта", на вихідних ціни не піднімали.

Зазначимо, що 22 квітня Мінекономіки встановило граничні ціни на бензини на рівні 29,55 грн/л, а дизпалива — 33,66 грн/л.

Нагадаємо, що на період дії в Україні адаптивного карантину (на сьогодні — до 31 травня) Кабінет міністрів запровадив держрегулювання цін на бензин та ДП із встановленням їх граничного рівня кожні 10 днів, виходячи із середніх цін палива та фіксованої торгової надбавки до них.

Величини середніх цін визначаються за розрахунками НАК "Нафтогаз України" на підставі даних Platts CIF NWE з урахуванням сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ), офіційного курсу валют Національного банку України, а також витрат у сумі 27 доларів за тонну на логістичне та інше забезпечення згідно з зовнішньоекономічними договорами.

Надбавки ж спочатку становили 5 грн/л для бензину та 7 грн/л для ДП, проте 9 лютого уряд зменшив їх до 4,55 та 5 грн/л відповідно. Таким чином, з 22 квітня для бензину діє гранична ціна 34,10 грн/л, для дизпалива — 38,66 грн/л.

Джерело фото: ua.depositphotos.com