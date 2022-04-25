Украинские сети АЗС подняли цены на бензин и ДТ до новых разрешенных пределов

Ряд украинских сетей АЗС в прошедшие выходные повысил цены на бензин и дизельное топливо до новых максимально разрешенных уровней вслед за изменением этих цен Министерством экономики.

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В частности, как сообщает Enkorr, дизельное топливо в сетях ОККО, WOG, Amic, Shell, KLO, Mango, Chipo, "Авантаж 7" и "Автотранс" к 25 апреля по сравнению с 22 апреля подорожало строго на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л, — так же, как и устанавливаемая государством предельная цена.

В сети UPG литр дизеля подорожал на 1,2 грн, до 38,6 грн. Цены на фирменное ДТ на заправках SOCAR и "БРСМ-Нафта" выросли до 40,54 и 40,57 грн/л соответственно.

В свою очередь стоимость бензина А-95 на упомянутых заправках, где она уже скорректировалась, выросла на 23 копейки, до 34,10 грн/л. В то же время ряд сетей, в том числе "Авиас" и "Укрнафта", в выходные цены не поднимали.

Отметим, что 22 апреля Минэкономики установило предельные цены на бензины на уровне 29,55 грн/л, а дизтоплива — 33,66 грн/л.

Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 мая) Кабинет министров ввел госрегулирование цен на бензин и ДТ с установлением их предельного уровня каждые 10 дней, исходя из средних цен топлива и фиксированной торговой надбавки к ним.

Величины средних цен определяются по расчетам НАК "Нафтогаз Украины" на основании данных Platts CIF NWE с учетом сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

Надбавки же изначально составляли 5 грн/л для бензина и 7 грн/л для ДТ, однако 9 февраля правительство уменьшило их до 4,55 и 5 грн/л соответственно. Таким образом, с 22 апреля для бензина действует предельная цена 34,10 грн/л, для дизтоплива — 38,66 грн/л.

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