Кабмин отменил потолок цен на премиальное топливо для АЗС, торгующих также "обычным"

Кабинет министров отменил ограничение цены продажи брендового премиального дизельного топлива и бензинов для тех АЗС, которые продают и "обычное" топливо, цена которого подпадает под государственное регулирование. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №488, принятом 29 апреля.

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Напомним, что до обнародования документа сообщалось также, что он предусматривает увеличение надбавки к средней розничной цене реализуемого АЗС дизтоплива с 5 до 7 грн/литр, а бензинов – с 4,55 до 6,5 грн/литр.

26 марта Кабмин установил, что размер доплаты за брендовость топлива на АЗС не может превышать 5% к размеру розничных цен на соответствующие виды "обычного" топлива.

Ранее же на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 мая) правительство ввело госрегулирование цен на бензин и ДТ с установлением Министерством экономики их предельного уровня каждые 10 дней, исходя из средних цен топлива и фиксированной торговой надбавки к ним.

Последний раз Минэкономики объявляло о новых размерах средних цен 22 апреля: для бензинов этот уровень составляет 29,55 грн/л, а для дизтоплива — 33,66 грн/л.

Таким образом, в течение последующей недели для бензина действовала предельная цена 34,10 грн/л, а для дизтоплива — 38,66 грн/л. Теперь же она выросла автоматически на 1,95 и 2 грн/л соответственно.

При этом украинские АЗС, столкнувшиеся с невыгодностью торговли нефтепродуктами из-за госрегулирования на фоне дефицита во время войны, по сути перешли на периодическое "подтягивание" своих ценников вслед за установлением властями соответствующих предельных значений.

Отметим также, что этим же постановлением №488 Кабмин продлил срок действия предельной наценки в 10% на хлеб, молоко, яйца и подсолнечное масло на период военного положения и трех месяцев после него.

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