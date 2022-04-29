Горючее в Украине подорожает: Кабмин повысил торговую надбавку

Кабинет министров на 40% увеличил торговую надбавку на дизельное топливо и бензины — это должно предотвратить дефицит горючего на автозаправочных станциях, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Торговые надбавки начисляются к средней стоимости 1 литра горючего, которую рассчитывает НАК "Нафтогаз".

Для автомобильных бензинов надбавку повысили с 4,55 до 6,50 грн с учетом НДС (на 42,8%), а для дизельного топлива с 5 до 7 грн с учетом НДС (на 40%) и

На 22 апреля, по расчетам Минэкономики, средняя цена литра бензинов составляет 29,55 грн, а дизтоплива 33,66 грн.

В результате с учетом максимальной наценки предельная стоимость бензинов не должна превышать 36,05 грн, а дизтоплива 40,66 грн/л.

Напомним, в Киеве по состоянию на пятницу, 29 апреля, отсутствует бензин "А-95", в наличии есть только премиум-аналоги бензина на нескольких АЗС.

Но первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко обещает, что в течение ближайшей недели дефицит топлива на украинских заправках будет ликвидирован.