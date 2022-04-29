Пальне в Україні подорожчає: Кабмін підвищив торгову надбавку

Кабінет міністрів на 40% збільшив торгову надбавку на дизельне паливо та бензини — це має запобігти дефіциту пального на автозаправних станціях, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Торгові надбавки нараховуються до середньої вартості 1 літра пального, яку розраховує НАК "Нафтогаз".

Для автомобільних бензинів надбавку підвищили з 4,55 до 6,50 грн з урахуванням ПДВ (на 42,8%), а для дизельного палива - з 5 до 7 грн з урахуванням ПДВ (на 40%) та

На 22 квітня, за розрахунками Мінекономіки, середня ціна літра бензинів становить 29,55 грн, а дизпалива 33,66 грн.

В результаті, з урахуванням максимальної націнки, гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 36,05 грн, а дизпалива 40,66 грн/л.

Нагадаємо, у Києві станом на п'ятницю, 29 квітня, відсутній бензин "А-95", у наявності є лише преміум-аналоги бензину на кількох АЗС.

Але перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко обіцяє, що протягом найближчого тижня дефіцит палива на українських заправках буде ліквідовано.