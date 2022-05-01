Кабмин продлил предельную наценку в 10% на хлеб, молоко, яйца и подсолнечное масло на три месяца после войны

Кабинет министров продлил на срок действия военного положения и три месяца после него (или до конца карантина по Covid-19, если он затянется на более длительный срок) установление предельного уровня торговой надбавки в размере 10% на ряд продуктов. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №488 , принятом 29 апреля.

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Надбавка, напомним, установлена с учетом рекламных, маркетинговых услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, и других услуг, связанных с продажей товаров конечным потребителям.

Речь идет о ряде товаров, имеющих существенное социальное значение: это мука пшеничная высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, птица (тушка куриная, четверть тушки куриной), яйца куриные категории С1, батон и масло подсолнечное рафинированное.

Напомним, что указанная наценка на хлеб была установлена Кабмином еще 30 декабря 2021 года. 12 января уже нынешнего года правительство расширило список таких продуктов.

Решением от 18 марта Кабмин, в частности, определил, что под вышеуказанными продовольственными товарами подразумеваются именно товары отечественного производства, кроме тех, которые маркированы как органическая продукция.

Срок действия госрегулирования цен на них с предельной надбавкой в 10% установлен на период действия карантина по Covid-19, но не позже 30 апреля.

Сам карантин, напомним, формально действует на сегодня до 31 мая, однако на время военного положения правительство фактически отменило все ограничения, действовавшие в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Отметим при этом, что еще в январе Европейская Бизнес Ассоциация выражала обеспокоенность ограничением Кабмином торговой надбавки на ряд указанных социально значимых продуктов и призывала эту меру отменить.

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