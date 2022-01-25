Меньше ассортимент и хуже качество. Как ручное регулирование цен ослабит украинскую экономику еще больше

Правительство ввело регулирование цен на социально значимые продукты питания на период карантина. Экономисты и бизнес уже предрекают плохие последствия для украинской экономики — от роста цен на другие товары до оттока инвестиций из Украины.

30 декабря 2021 года на правительственном портале опубликовано постановление №1432, которым предусмотрено госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло на время карантина. Позже, 12 января 2022 года, государство расширило перечень продуктов до 9 позиций. В итоге еще под госрегулирование попали такие продукты, как гречка, макароны, сахар, мука, яйца, молоко, курятина, подсолнечное и сливочное масло.

Теперь для продуктовых сетей предельный уровень торговой наценки должен быть не более 10% оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю. Таким образом государство обязало ритейлеров декларировать изменения розничных цен на социально значимые продукты.

Зачем вернулись к регуляции цен

Из-за высоких цен на энергоресурсы (газ и электричество) производители продуктов питания вынуждены повышать цены на готовую продукцию. А с учетом затрат на логистические услуги, упаковку, рекламу, маркетинг и прочее, в торговых сетях для конечного потребителя стоимость ряда товаров становится еще выше.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце декабря 2021 года заявил, что в ближайшее время Кабмином будет разработана программа поддержки производителей социально значимых продуктов питания. "Мы понимаем проблематику. В связи с тем, что цены на газ аномально продолжают расти, правительством разрабатываются механизмы поддержки хлебопеков и производителей социальных продуктов питания. Соответственно, в ближайшие дни в связи с этим правительство выйдет с соответствующими предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом, чтобы понять потребности и уровень такой поддержки, какой она должна быть", — сказал Шмыгаль.

Однако на сегодняшний день со стороны власти эффективных решений нет, кроме сомнительной инициативы о регулировании цен, которую критикуют и бизнесмены, и экономисты.

К чему приведет ручной контроль цен

1 июля 2017 года постановлением Кабмина № 394 было отменено госрегулирование цен на социально важные продукты питания с целью снизить административное давление на бизнес, устранить вмешательство государства в экономические процессы, для развития конкуренции, а также дебюрократизации (дерегулирования) в сфере ценообразования.

Всего четыре года спустя власть вернулась к ручному регулированию цен на продукты питания, чем ожидаемо вызвала раздражение и тревогу у предпринимателей.

"После успешной отмены государственного регулирования цен на социальные товары в 2017 году, сегодня, к сожалению, мы возвращаемся к рудиментам прошлого, что противоречит законам рыночной экономики. Государственное регулирование цен может иметь негативные последствия для украинской экономики, ведь продавать такие товары ритейла будет невыгодно, а значит, заказы у производителей могут уменьшаться, что в свою очередь может привести к остановке производств, потере рабочих мест, снижению налоговых поступлений в государственный бюджет", — добавляет директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью METRO Украина Олеся Оленицкая.

Ассоциация ритейлеров Украины выступила с заявлением, в котором говорится, что введение государством ограничения розничной наценки на ряд продуктов питания может привести к временному исчезновению их с полок супермаркетов до момента нормализации всех процессов и четкого понимания порядка их ценообразования. Ведь решение о госрегуляции цен принято, но проект постановления не предусматривает переходного периода для его внедрения, что дало бы возможность ритейлерам подготовиться к изменениям. Также нет конкретизации перечня продуктов, которые попадают под регуляцию.

"Рост цен на продукты питания обусловлен не повышением уровня торговых надбавок, а ростом отпускных цен со стороны производителей, которые в свою очередь вынуждены повышать цены в связи с ростом цен на энергоносители (газ), а также из-за других факторов, являющихся составляющими при формировании себестоимости продукции", — отмечают ритейлеры.

Гендиректор АТБ Борис Марков заявил, что установленная планка наценки не более чем на 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования. По его словам, решение Кабмина не обсуждалось с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями и выглядит как инструмент лоббирования.

Большинство экспертов и экономистов, как и ритейлеры, называют инициативу Кабмина провальной для бизнеса и экономики, указывая на то, что "подобные игры с экономикой заканчиваются дефицитом, продуктовыми картами и нищетой".

Опыт не только Украины, но и других стран, которые пытались регулировать цены в ручном режиме, показывает, что:

— производители будут в обход регуляции снижать качество продукции, сужать ассортимент и объем отпускаемого товара — достаточно вспомнить пакеты молока по 0,8-0,95 л вместо привычного честного литра и с жирностью в 2,3% вместо 2,5%;

— для компенсации расходов ритейл и производитель будут повышать цены на другие виды товаров;

— некоторые виды товаров могут попросту исчезнуть из продажи, потому что торговля ими невыгодна;

— запрет на свободный рынок цен спровоцирует еще больший отток инвестиций из Украины.

Бизнес-сообщество уже неоднократно обращалось в Кабмин и Минэкономики с предложениями пересмотреть механизм декларирования изменения цен и перечень товаров, цены на которые подлежат декларированию, а также упростить саму процедуру декларирования.

По данным Delo.ua, встреча представителей власти с бизнесом по данному вопросу должна была состояться вечером 19 января, где собирались обсудить предложения бизнеса, которые ранее были подготовлены и направлены правительству.

По мнению представителей бизнес-сообщества, не все категории товаров из перечня продукции, имеющей существенную социальную значимость, являются социальными (например, в соответствующем перечне есть товары высшего ценового сегмента), следовательно, указанный перечень нужно конкретизировать и, по возможности, сократить.

По словам основателя компании Performance Managment Сергея Сарояна, правительству нужно бороться не со следствием проблем, а с их первоисточником, и поддерживать отечественных производителей. Сейчас бизнес вынужден сдерживать цены, так как понимает, что на данный момент возможности населения ограничены.

Увеличение объемов производства приводит к росту издержек, в то время как поднять цены соразмерно возросшим расходам бизнес уже не может. Плюс ритейл зачастую отказывается переподписывать соглашения с пересмотром цены поставок. В итоге имеем непонятные правила по ограничению наценки. По его словам, если правительство не вмешается, то такими темпами отечественная продукция на полках будет заменена импортной.

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власть отменить данное решение или отсрочить его введение по меньшей мере до 1 марта 2022 года, но не ранее момента проведения совещания с представителями розничного рынка пищевых продуктов и предоставления четких разъяснений относительно порядка его реализации.