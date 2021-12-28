Продавать не дороже, чем на 15%: почему социальные продукты питания в Украине вряд ли подешевеют из-за госрегулирования цен на них

В Украине намерены вернуть государственное регулирование цен на социальные продукты питания. На ряд из них предлагают ограничить максимальную наценку вплоть до 15% от цены производителя. Для Украины этот опыт не новый, подобная система вмешательства в ценообразование уже работала, но ее отменили. Delo.ua рассказывает, чем попытка №2 будет отличаться от предыдущей, стоит ли ждать украинцам реального снижения цен на некоторые продукты, почему этот инструмент действует не всегда, как задумывалось, и когда "новшество" может заработать.



2 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания.

Инициаторы документа — нардепы Александр Гайду, Дмитрий Соломчук, Николай Задорожний, Валерий Зуб и Владимир Крейденко (все "Слуга народа"), Геннадий Вацак (депутатская группа "Довіра") и Сергей Минько ("За майбутнє").

Депутаты предлагают установить предельную торговую наценку, которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены производителя.

Перечень продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров. Но с окончательным списком продуктов, для которых предлагают установить максимальную торговую наценку, пока решили повременить — утвердить полный список в процессе принятия законопроекта. Пока в обязательных "социальных" числятся:

сахар-песок;

яйца куриные категории С1;

масло подсолнечное;

масло сливочное жирностью 72,5%;

крупа гречневая;

пшеничная мука высшего сорта;

батон;

вермишель;

хлеб из ржано-пшеничной муки высшего сорта;

пастеризованное молоко жирностью 2,5%;

куриная тушка.

Авторы законопроекта уверены: его реализация позволит восстановить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, что особенно важно для незащищенных слоев населения.

В пояснительной записке к документу нардепы напоминают, что 1 июля 2017 года госрегулирование на ряд продуктов, в том числе и социальных, отменили, поэтому произошел резкий рост цен на продукты питания.

Так, по данным Госстата, за период с декабря 2017 по декабрь 2021 года существенно подорожала такая "социалка", как:

сахар — на 78%;

п одсолнечное масло — на 82%;

молоко — на 28%;

гречневая крупа — на 105%;

яйца — на 13%;

сливочное масло — на 40%;

макаронные изделия — на 65%;

пшеничная мука — на 55%;

батон — на 70%;

хлеб из ржано-пшеничной муки — на 77%;

куриная тушка — на 32%.

По мнению авторов законопроекта №6374, предложенный ими пакет для госрегулирования — "капля в море" по сравнению с тем, что в этом плане делают в ЕС. Там государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора — 88-97%. Поэтому в первую очередь там осуществляют надзор за ценами на продукцию земледелия (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс, подсолнечник), а также на крупный рогатый скот, молоко, сахар, оливковое масло.

Снизятся ли цены на социальные продукты питания после принятия законопроекта №6374

По словам заместителя директора Всеукраинской аграрной Рады Дениса Марчука, принятие 6374 однозначно пойдёт на пользу и государству, и потребителю. Эксперт объясняет: учитывая цены на энергоносители, можно предположить, что 2022 год не будет отличаться от предыдущих лет, когда цены поднимались не только в Украине, но и во всём мире. К примеру, под конец 2021 года произошло существенное подорожание хлеба, а с начала 2022 года можно ожидать дальнейшего роста его стоимости — на 15-20%.

"Поэтому нужен какой-либо механизм, который смог бы остановить этот процесс. При марже 3-7% у производителя сеть, которая реализует его товар, имеет 15-20% маржи, что является нонсенсом в ценообразовании. После этого создаётся впечатление, что наживаются на этом производители, а не ритейл. Но они имеют минимум со своего продукта, чтобы выжить на рынке. Поэтому главная цель законопроекта №6374 — сделать украинский продукт доступнее на полках супермаркетов", — объясняет Марчук. Денис Марчук Заместитель директора Всеукраинской аграрной Рады

По его словам, готовится целый набор подобных проектов со стороны вышеупомянутых депутатов, а также группы производителей, которые должны в идеале улучшить товароотношения между производителями и торговыми сетями. Кроме того, эксперты подчеркивают: хорошо уже то, что вместе с продуктами питания рассматривается регулирование цен на топливо, а также фармацевтику.

Тем не менее, на рынке допускают, что из-за того, что законопроект направлен не на сдерживание инфляции, а на регулирование цен, во взаимоотношениях производителя и реализатора регулируется только торговая надбавка. Поэтому возможное повышение отпускных цен самими производителями в данном случае не ограничивается, а эффект для потребителя будет ограниченным.

"В широком понимании это попытка урегулировать отношения в продуктовой цепочке, более известные по бесконечному обсуждению проекта закона "О внутренней торговле", — уверен советник президента Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа.

Он также признает: проблема есть, но как раз опыт ЕС, где приняты законодательные акты, регулирующие данные отношения, показывает, что она решаема. Но там к ней подошли более комплексно, регулируя не только торговую надбавку, а и платежи за полку, рекламу и прочие скрытые платежи.

В то же время Лапа подчеркивает: эффективность государственного регулирования цен вызывает большие вопросы. Например, по его словам, за три года перед отменой госрегулирования (2014-2016 годы) среднегодовой индекс инфляции составлял 26,9%, в то время как за три года после отмены госрегулирования (2018-2020 годы) — 6,3%.

"Эти цифры говорят о том, что нужно делать поправку на валютный курс и ряд других факторов, так как они намного больше влияют на инфляцию, чем регулирование цен", — объясняет Владимир Лапа. Владимир Лапа Советник президента Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ)

Также на рынке считают, что попытка снизить цены если и будет успешной, то в очень краткосрочной перспективе — до тех пор, пока рынок не перестроится, пока производитель не научится "попадать в проходные цены", например, через снижение качества или технологии производства.

"Но самым значимым последствием будет все же максимальный отказ частного производителя от производства нерентабельных продуктов. Возможно, местные власти будут создавать местные программы финансирования таких производителей, чтобы они не прекратили выпускать социально значимые продукты для украинского рынка. Ведь никто не готов работать себе в убыток", — объясняет глава Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка.

Почему госрегулирование в 2017 году отменили

Госрегулирование цен на продукты отменили в 2017 году. Кроме этого, в том же году полномочий осуществлять контроль ценообразования на рынке продовольствия лишили и Госпродпотребслужбу. Также отменили декларирование производителями оптовых цен на 13 групп товаров, среди которых, в том числе, хлеб социальных сортов и детское питание.

По словам Владимира Лапы, основная причина отмены госрегулирования тогда — неэффективность этого шага и значительные бюрократические моменты самого закона.

"Однако законопроект нынешнего года больше сосредоточен на урегулировании цен для торговых сетей, что делает намного качественнее его предложение на рассмотрение", — считает Лапа.

С тем, что госрегулирование до его отмены в 2017 году было, мягко говоря, несовершенным, соглашается и глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, который занимался вопросом регулирования цен на протяжении последних пяти лет. По его словам, вплоть до отмены в 2017 году эта инициатива была довольно коррумпированной.

"Но несмотря на то, что ее отменили, скорее, из-за нововведений пришедшей власти, желания показать себя, "наведя порядки хоть в чём-то", определенное регулирование цен всё-таки было. В частности, мониторинг цен. Поэтому даже если законопроект не примут, в любом случае, он сделает своё дело — немного "поднажмёт" на Министерство экономики, чтобы оно расширило количество продуктов питания для мониторинга хотя бы до 50-70 видов", — считает Дорошенко. Алексей Дорошенко Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей

В качестве примера Дорошенко приводит Францию, в которой государство проводит мониторинг около тысячи и более разнообразных продуктов.

При этом, по мнению экспертов, отмена госрегулирования цен в 2017 году совпала с беспрецедентной поддержкой производителя, которому погасили все долги по старым госпрограммам и создали новые направления поддержки. Простыми словами — существенно повысили ликвидность производителя, который начал развиваться и даже экспортировать. Результат: цены не поползли вверх, так как рынок сам их удерживал за счет адекватной конкуренции и себестоимости.

Почему госрегулирование не панацея росту цен на "социальные" продукты

Противники законопроекта №6374 в качестве главного аргумента того, что госрегулирование не нужно и попросту не поможет, приводят тот факт, что рост цен спровоцирован объективными причинами, а не спекуляциями. По словам главы Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрия Крошки, колоссальный рост себестоимости производства любых украинских товаров в 2021 году наряду с ростом мирового спроса на товары — ключевые причины роста цен на потребительские товары в Украине в принципе. В том числе и на социально значимые продукты питания.

"Лучший регулятор цен — рынок. А на рынке социально значимых продуктов питания обычно существует всего 2 передела стоимости: производитель и реализатор (фабрика и торговая сеть). Для каждого из них себестоимость выросла (электроэнергия, газ, упаковка, инфляция и т.д). Ограничение наценки в долгосрочной перспективе приведет не к уменьшению цен, а лишь к повышению рисков для каждого из участников передела стоимости. Поэтому, на мой взгляд, введение госрегулирования — это как шаг назад в прошлое", — уверен Дмитрий Крошка. Дмитрий Крошка Глава Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ)

Кроме того, в Украине пытаются регулировать цены закреплением уровня рентабельности, но в Европе, на чей опыт ссылаются авторы законопроекта №6374, снижают налоговую нагрузку на производителя и увеличивают субсидии для производителей.

Дмитрий Крошка подчеркивает: ключевой отрицательный момент законопроекта №6374 — украинский производитель станет менее конкурентен по сравнению с иностранными производителями, где производство дешевле, а украинская торговая сеть выполняет прямой импорт, то есть может самостоятельно договариваться о ценах импорта. А это в свою очередь может способствовать непрозрачному ценообразованию. Поэтому сетям будет выгоднее импортировать молоко, чем продвигать украинского производителя на полке.

По мнению Дениса Марчука, один из реально действенных механизмов влияния на цены продуктов питания — снижение ставки НДС как отдельное дополнение к законопроекту №6374. Сегодня ставка НДС для продовольственной группы товаров достигает 15-20%. И эти суммы производитель, безусловно, будет закладывать в стоимость товара.

"Поэтому если авторы законопроекта так равняются на опыт ЕС в этом плане, было бы неплохо, если бы они учли, что там ставка НДС для производителей этой группы товаров составляет 5-10%", — добавляет Марчук.

Также рынок уверен, что приоритетнее сейчас провести реформу господдержки бизнеса в целом и в том числе того, который производит социально значимые продукты, обеспечить его ресурсами для возможности снижения цен.

"А также пусть временно, но создать льготные условия для мотивации производить недорого качественные продукты, чем создавать новые "тиски". И, конечно, следить за добросовестной конкуренцией", — полагает Дмитрий Крошка.

Когда запустят госрегулирование цен на социальные продукты

Эксперты полагают, что законопроект вполне могут принять монобольшинством, для него это не проблема. А подогреет мотивацию его принять очередное подорожание ресурсов для производства после Нового года. Поэтому цикл производства как раз может вынудить форсировать такое решение уже к концу января — началу февраля 2022 года.

Но важно учитывать и другой фактор: законопроект №6374 примут только в том случае, если произойдёт его быстрое рассмотрение комитетом и включение в повестку дня Верховной Рады, но пока его даже не рассмотрели в профильном комитете.

Самый пессимистичный прогноз в отношении будущего госрегулирования цен на "социальные продукты" озвучивает Алексей Дорошенко. По его словам, низкая вероятность его принятия обусловлена тем, что на его реализацию попросту нет денег.

"Все это ресурсы, затраченные на внедрение и реализацию закона. Поскольку ни лишних, ни свободных средств для покрытия всех затрат, связанных с регулированием цен, на местах нет, это автоматически становится невозможным", — считает Дорошенко.

Пока украинцам пообещали снижение цен на хлеб, молоко и яйца. В лучшем случае, если законопроект в ближайшее время все-таки примут, на существенное долгосрочное снижение цен в результате этого рассчитывать особо не стоит.

Елизавета Ветрова, специально для Delo.ua