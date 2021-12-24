В энергоштабе Зеленского задумались о проблемах бизнеса из-за роста цен на газ

В координационном энергетическом штабе в Офисе президента рассматривают возможность снизить влияние высоких цен на газ на украинский бизнес. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Хочу сообщить, что мы понимаем проблематику. В связи с тем, что цены на газ аномально продолжают расти, правительством по поручению президента Владимира Зеленского разрабатываются механизмы поддержки украинских хлебопекарей, а также украинских производителей продуктов питания. В связи с этим правительство в ближайшие дни выйдет с соответствующими предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом, чтобы понимать уровень такой поддержки", — сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что из-за роста цен на продукты питания правительство также рассматривает возможность введения торговых наценок на социальные продукты питания.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Офис президента ведет переговоры с украинскими газодобывающими компаниями, а также с бизнесом, чтобы найти компромиссное решение относительно цен на газ для небытовых потребителей.

" Я думаю мы найдем разумное компромиссное решение, которое позволит ограничить абсолютно неадекватный аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который, с одной стороны, не позволит остановиться конечным секторам экономики, с другой стороны, сохранить нормальные рыночные принципы функционирования на рынке газа и сохранит стимулы для частных добытчиков газа в дальнейшем инвестировать в рост добычи", — сказал Шурма.

Напомним, на предыдущем брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой, угроз для отопительного сезона нет.

21 декабря цена на газ в Европе повысилась до рекордного уровня в 2272 доллара за тысячу кубометров вскоре после того, как движение газа по "Ямал — Европа" временно развернули в обратную, восточную сторону.

Однако утром 24 декабря цены на газ в Европе снизились до 1240 долларов за тысячу кубометров на фоне восстановления доли ветровой генерации в Европе после минимальных значений накануне.