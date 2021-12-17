Непонятно, зачем собрались: энергоштаб Зеленского заявил, что проблем с газом и углем в Украине нет

По итогам заседания координационного энергетического штаба в Офисе Президента премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой, угроз для отопительного сезона нет. Об этом Шмыгаль сказал на брифинге по итогам заседания штаба.

"Хочу уверить всех украинцев еще раз (сегодня делал это с трибуны Верховной Рады), что ситуация в энергетике остаётся абсолютно стабильной, контролируемой, конечно, напряженной, как и в любой отопительный сезон, в осенне-зимний период, особенно на фоне энергетического кризиса в Европе. Мы скоординировали нашу деятельность — и Кабмина, и Министерства — с соответствующими органами и операторами и Укрэнерго, и НКРЭКУ. По отдельных случаях, которые возникают сегодня в энергетической системе, конечно, проводится работа", — сказал премьер.

Премьер добавил, что проблема нехватки угля на складах отдельных ТЭС и ТЭЦ также решена правительством и НКРЭКУ.

"Хочу заверить еще раз жителей Луганщины, тех населенных пунктов, которые получают тепло от Луганской ТЭС, что тепло и свет будут. Правительство для этого сделало все необходимое. В настоящее время НКРЭКУ принимает решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена газа для Луганской ТЭС была адекватной, в связи с тем, что нет физической возможности завозить уголь на эту станцию", — отметил Шмыгаль.

При этом он добавил, что сейчас уголь законтрактирован на декабрь и январь, а также началась переговорная процедура по поставкам угля на март. В настоящее время общие поставки угля в Украину составляют 2 млн тонн в месяц, а потребление 1,7-1,9 млн тонн в месяц. Таким образом в Украине на сегодня профицит угля.

В свою очередь председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что в Украине нет проблем и с газом, а те запасы, которые есть в наличии, позволят стране без проблем пройти отопительный сезон.

"В Украине нормальные запасы газа. Сейчас в наших хранилищах газа больше 15 млрд куб. м. Это больше, чем средний показатель 2014-2018 годов. "Нафтогаз" имеет достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения, потребности бюджетных организаций учреждения здравоохранения, а также другие потребности, других потребителей. При этом "Нафтогаз" обеспечивает газ по ценам, которые позволяют не повышать тарифы для населения. В некоторых регионах Украины некоторые поставщики даже снизили цены в пределах годовых продуктов в среднем на 12%. Это, опять-таки, дает нам уверенность, что этот отопительный сезон при нормальных условиях мы пройдем с нормальными поставками газа без перебоев со стабильными ценами и тарифами на газ", — сказал Витренко.

Поскольку все присутствующие на брифинге энергетического штаба в один голос заверили, что ситуация в отрасли под контролем и в Украине достаточные запасы газа и угля, непонятно, зачем вообще было собирать президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и главу "Нафтогаза" Юрия Витренко?

Напомним, 17 декабря в ходе "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.

Накануне вечером СМИ сообщили, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.

Также накануне вечером Витренко заявил, что "Нафтогаз" не сможет долго обеспечивать низкие цены на газ для отдельных категорий потребителей при текущей рыночной цене на газ.